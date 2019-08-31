Mehmet Metiner’den Abdullah Gül ve Ali Babacan’a tepki: Reis size makam bağışlamasaydı, sizi kim tanırdı!

Murathan Seyitoğlu Ankara

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Mehmet Metiner, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ali Babacan’a yönelik zehir zemberek sözlerle yüklendi.

“Ekipten birileri tarafından isimler basına sızdırılıyor”

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü sert bir dille sürekli eleştiren Mehmet Metiner, “Gül-Babacan ikilisi sessiz ve derinden tanıtım toplantısı yapıyorlar. Partilerine katılacak isimleri ekipten birileri tarafından basına sızdırılıyor. Önce öyle bir reklam süreci başlıyor. Sonra o isimler çıkıp açıklama yapıyorlar. ‘Henüz benimle görüşen olmadı, yok öyle bir şey!’ diyorlar. İçlerinden tek tük ‘Asla onlarla olmam!’ diyenler de çıkmıyor değil. Ama her halükarda kendilerini gündemde tutuyorlar.” şeklinde konuştu.

“‘Biz reklama meraklı değiliz’ türünden numaralar çekiyorlar”

Yerel seçimlerde aday gösterilmeyen belediye başkanları ile eski il başkanlarının peşinde olduğu bilinen Abdullah Gül-Ali Babacan ikilisine yönelik eleştirilerini sürdüren Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Bakıyorum da siyasetin eskileri üzerinden reklam yapıyorlar. Bir o taraftan bir bu taraftan. Eski AK Parti’mizin eski bazı isimlerinin kurmay heyet içinde yer aldıkları görülüyor. Beşir Atalay ve Sadullah Ergin gibiler gibi. Bu isimleri gördükçe acıyorum. ‘Yeni’ dedikleri buysa... Bir de bunların AK Parti’mizden istifaları çok önemliymiş gibi sunuluyor. Kendileri çıkıp açıklama yapıyorlar. Önemli adam pozlarında konuşuyor olmaları can sıkıcı. ‘Efendim biz reklama meraklı değiliz. Çok önceden istifa etmiştik sessiz sedasız. Nasıl duyulduysa!’ türünden numaralar çekiyorlar.”

“Reis tarafından bağışlanmış makamlar olmamış olsaydı kim tanırdı?”

Parti kurma çalışmaları sürdüren Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu “Büyük adam rolleriyle sergiledikleri kasıntıya bakın hele.” sözleriyle hedef alan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük adam rolleriyle sergiledikleri kasıntıya bakın hele. Büyük adam veya önemli adam olmanın, hatta adam olmanın makamlarla ve unvanlarla ölçüldüğü bir ülkede ne yazık ki cüce adamlar rol kesebiliyorlar. Kendilerine misyon biçebiliyorlar. Şunu demek istiyorum: O kendilerine Reis tarafından bağışlanmış unvanlar ve makamlar olmamış olsaydı kim tanırdı bu insanları? Şimdi bile sokağa salın kaç kişi tanır bunları, karşılıkları nedir bunların görürsünüz! Hala eski unvan ve makamları üzerinden siyasi caka satanların ne temsil kabiliyetleri vardır ne de toplumda karşılıkları! Eski unvanlarını alın ellerinden bir hiçtirler! Eski bile olmayı hak etmeyen bu isimler üzerinden yeni parti inşa etme iddiası kof bir iddiadır.”

“Kendileri hiçbir açıklama yapmıyorlar”

“Birlikte çalışacakları kişileri eğer bu kurmay heyet belirliyorsa vay Türkiye’nin haline. Getirecekleri de kendileri gibi olur ancak.” diyen Mehmet Metiner, “Tam bir tiyatro. Abdullah Gül ve Ali Babacan ekibi, İsimleri pompalıyorlar. Sonra o isimlerden gelen açıklamalarla gündemde tutuyorlar kendilerini. Dikkat ederseniz kendileri hiçbir açıklama yapmıyorlar. Sürpriz bir kadro oluşturacaklarmış! Yeni bir kadro! Güven telkin eden bir kadro! Vay be! Ne büyük bir heyecan ve aşkmış bu! Peki kim oluşturacak bu kadroyu? Gül, Babacan, Atalay ve Ergin gibiler. Sahi hangisi yeni? Al birini vur ötekisine!” yorumunda bulundu.

“Tek amaçları var: Erdoğan’ı sandıkta devirmek”

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na yönelik sert sözlerini sürdüren Mehmet Metiner, “Tek amaçları var: Erdoğan’ı sandıkta devirmek! Kendilerine verilen rol bu! AK Parti içinden bir tür İP çıkartmak istiyorlar. MHP’in içinden çıkarttıkları gibi. Hepsinin ipi malum güçlerin elinde. Bu süreçte buldozer rolünü Davutoğlu’na vermişler. Gül-Babacan kliği susuyor, Davutoğlu çıkıp konuşuyor. Ne konuşma ama! Ben de Davutoğlu’nda bir parça siyasi akıl var zannediyordum.” dedi.

“Herkes kendini pazarlıyor”

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yalana ve sansasyona dayalı bir reklam sürecinden geçiyoruz. Tabii bu arada beklemede olan insanlar da kıymete binecekleri günü bekliyorlar. ‘Benim kapım ne zaman çalınacak?’ diye. Bir de iki tarafa göz kırpanlar var. En kötüleri ve ahlaksızları da Reis’e “Bak iki taraf beni kapmak için kapımda duruyor. Beni görmezlikten gelme sakın!” mesajını veriyorlar her halleriyle. Bir de ‘Onların yanında yer almadım, seni tercih ettim. Onların yanında yer alsaydım sonun kötü olurdu. Ona göre kıymetimi iyi bil!’ mesajını her halleriyle Reis’e ileten namertler ve kriptolar var. Herkes kendini pazarlıyor aslında. Kendileri üzerinden pazarlama tekniklerinden de aslında memnunlar. Bu vesileyle kendilerini de gündemde tutuyorlar.”