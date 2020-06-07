Mehmet Metiner, HDP'lilerin siyasi kökenini açıkladı

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, konuk olduğu canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HDP ve CHP'nin birbirinden farklı siyasal organizasyonlar olmadığını belirten Metiner, HDP'nin CHP'nin içinden çıktığını bildirdi.

Metiner şu ifadeleri kullandı:

"HDP'nin etkili yetkili siyasal aktörlerine bakınız, geçmişleri CHP'lidir, CHP kökenlidirler. Söz gelimi Ahmet Türk, söz gelimi Sırrı Sakık. Buna benzer bir sürü isim sıralayabilirim. Ahmet Türk CHP'nin bir dönem grup başkanvekilliğini yaptı. Dolayısıyla HDP'nin etkili siyasal aktörleri zaten CHP orjinlidir. HDP de zaten CHP'nin içinden çıkmıştır. HDP'yi de Meclis'e taşıyan CHP olmuştur."