Mehmet Metiner ‘dürüstçe cevap verin’ diyerek sordu: Aynı sözler Atatürk için denilseydi…

Son zamanlarda dini değerlerimize yönelik yapılan saldırılara ilişkin AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner sert tepki gösterdi.

Sözde şarkıcı Sezen Aksu’nun skandal sözleri infiale neden olmuştu

Şarkıcı Sezen Aksu, ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli şarkısında Müslümanların en kutsal dini değerlerine "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." ifadelerini kullanması infiale neden olmuştu.

Aksu’nun ardından bir skandal da Kuzuloğlu denilen alçaktan geldi

Sezen Aksu’nun hakaretlerinin hemen ardından ise bir skandal açıklama da sözde gazeteci Serdar Kuzuloğlu’ndan geldi. Gazeteci görünümlü Kuzuloğlu, bir konferansta yaptığı konuşmada ifade edilemeyecek derecede alkçakça sözlerle dini değerlerimizle alay ettiği görüntüler de tepkilere neden oldu.

Mehmet Metiner ‘dürüstçe cevap verin’ dedi!

Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva’ya yönelik yapılan alçakça saldırıları sosyal medya hesabından değerlendiren Mehmet Metiner, şunları söyledi:

“Merak ediyorum.

Hz. Adem’e denilenlerin aynısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk için denilseydi o “fikir özgürlüğü” maskesi ardına sığınıp bir de dindarlara küstahça çemkirenler gene “fikir özgürlüğü” deyip aynı şekilde davranırlar mıydı?

Dürüstçe cevap verile!”