Mehmet Metiner çok sert çıktı: Onlarla anılmayı reddediyorum! Onların adlarını bile duymak istemiyorum

Siyonist İsrail, Refah'taki çadır kentte yaşayan Gazzelilere karşı vahşice saldırılarını sürdürürken, Mehmet Metiner, İslam ülkelerinin bu soykırım karşısında sessiz kalmasını sert bir şekilde eleştirdi. İslam ülkelerinin İsrail'e karşı etkisiz ve kayıtsız kalmasının, İslam'ın adını kirlettiğini belirten Metiner, Yeni Şafak'taki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İsrail güvenli alan ilan ettiği Refah’a sığınan Gazzeli Müslümanları hunharca katletmeye başladı.

O derme çatma çadırlarda yaşayan Gazzelilerin üstüne havadan ölüm yağdıran İsrail’i durduracak bir güç yok anlaşılan.

İslam ülkeleri demeyin sakın.

Adlarını bile duymak istemiyorum.

İslam’ın izzetli adını kirletenlerle birlikte anılmak bile büyük bir ar.

Onlarla anılmayı reddediyorum.

İsrail’in soykırımı karşısında korkakça ve hayâsızca seyirci kalan ülkelerin adı asla İslam olamaz.

İslam ülkeleri yok.

Olsaydı İsrail bu kadar pervasız olamazdı.

Halkı Müslüman olan ülkeler var.

Bazıları için de halkında Müslüman olan ülkeler deyimini kullanmak en doğrusu.

Bu ülkelerin yöneticileri İslam dinine mensup olsalar bile yönetimleri asla İslam değildir.

İslami olmayan yönetimlerin başında Müslüman idarecilerin olması ise paradoksların en acıklısı, en büyüğü.

Filistin toprakları yıllar yılıdır işgal altında.

Kutsal Kudüs, ilk kıblegâhımız işgal altında.

Filistinli Müslümanlar esaret ve zulüm altında.

Gazze yanıyor.

Gazze’de soykırım var.

Ama kâğıt üstünde adı İslam olan ülkeler seyirci ve suskun.

İsrail’den çok bu ülkelere kızıyorum asıl.

Kızmalıyız asıl.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece Avrupa’nın Gazze’si olan aziz Saraybosna’dan döndüğümde öğrendim ki Refah’taki çadır kentin üstüne de bombalar yağdırılmış.

Korkunç bir katliam…

Dur-durak bilmeden devam eden bir soykırım…

Adı İslam olan ülkelerin yöneticilerinin umurunda değil."