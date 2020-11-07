Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, istifa ettiği AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla büyük tepki çekiyor. Özellikle, "Türkiye 1'den büyüktür" diyerek Erdoğan'a yönelik yakışıksız bir gönderme yapan Babacan, muhafazakar dünya görüşüne de karşı çıkarak iyice halkın gözünden düştü.

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner de, Ali Babacan'ın bu tutumuna yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Twitter üzerinden Ali Babacan'ın bakanlık yaptığı dönemde yaşanan bir anısını anlatan Metiner, Babacan'ın dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşürken, ayakta beklediğini, ardından "Emredersiniz" diyerek gittiğini söyledi.

Metiner'in mesajı şu şekilde:

"Bir anektdot... Henüz milletvekili değildim. Meclis'teki odasında o tarihte Başbakan olan Ris'le görüşüyordum. İçeriye giren iki bakandan biri de Babacan'dı. Ayakta beklediler. Diğer kısmı bende kalsın. 'Emredersiniz!' deyip gittiler. Şimdi Babacan kalkmış rol kesiyor."