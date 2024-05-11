Mehmet Metiner, “AK Parti’yi siyaseten tüketen en büyük yanlışlıklardan biri bu” diyerek duyurdu! Kaş yapayım derken göz çıkartmamak önemli

Mehmet Metiner, CHP belediyelerinde akraba kayırmacılığının ayyuka çıktığını, oysa CHP’lilerin bizzat kendilerinin AK Parti’yi özellikle bu konuda yıllarca suçlayıp durduğunu belirtti. Siyasette ilkesellik ve tutarlılığın önemli olduğunu ifade eden Metiner, “AK Parti’yi siyaseten tüketen en büyük yanlışlıklardan biri” olarak nitelendirdiği nepotizme herkesin karşı çıkması gerektiğini söyledi. Metiner, Yeni Şafak gazetesindeki dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Bugün CHP belediyelerinde nepotizm ayyuka çıktı. Dün bir bugün iki. Oysa kendileri AK Parti’yi özellikle bu bahiste yıllarca suçlayıp durdular. Üstelik çirkin ve hakaretamiz bir dille. “Damat” retoriği hâlâ hafızalarda da.

Şimdi kendileri bin kat daha fazlasını yapmaya başladı.

Bu konuyu en çok Meclis’te gündeme taşıyan bir CHP’li vekilin eşi bile atananlar arasında.

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Bunu kaba bir siyasi eleştiri-suçlama olsun diye söylemiyorum.

Siyasette ilkesellik ve tutarlılık adına söylüyorum.

Kendiniz suçladığınız şeyin aynısını yapacaksanız o vakit inandırıcılığınız nerde kalır?

“Baldız, yeğen!” retoriğine sarılacak kadar seviyesiz değiliz elbet.

Herkes kendine yakışan dili kuşanır.

Siyaset tarzımız da siyaset dilimiz de edebimize ve adabımıza yakışır olmalı.

Bana denilenlerin hiç birini şahsen ben başkalarına demem. Çünkü o başkalarına benzersem o vakit kendim olmaktan çıkarım.

Milletvekilliği yaptığım dönemde hiçbir akrabamı kendi ilimde hiçbir makama getirmedim. İşte Adıyaman orada! Vekil olduğum dönem biliniyor. Şahsıma yönelik çirkin suçlamalar eşliğinde algı operasyonu yapanlar buyursunlar gitsinler, sorup soruştursunlar, kendi vekillik dönemimde kurum amiri yaptığım bir tek akrabam var mıdır?

AK Parti’miz içinde nepotizm eleştirisini yapanlardan biri oldum hep.

AK Parti'mizi siyaseten tüketen en büyük yanlışlıklardan biri de bu oldu.

Sözgelimi, adamın kızı milletvekili, kendisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Adam ilinde milletvekili ve grup başkanvekili, akrabaları veya en yakınları il müdürü. Olacak şey mi?

Nepotizm, sadece akraba kayırmacılığı anlamına gelmiyor; siyasi kayırmacılık anlamına da geliyor. Ehliyet ve liyakat sahibi olmadığı halde kayırılmak, hak etmediği makamlara getirilmek, hangi saikle yapılırsa yapılsın nepotizmdir. Biz buna kul hakkına girmek de diyebiliriz. Haksızlık da diyebiliriz. Adaletsizlik de…

Beni sevindiren husus şu:

Artık vicdan sahibi herkesin bu konuda ortak bir ses yükseltmesi.

AK Parti içinde de CHP içinde de.

Sayın Özgür Özel’in CHP belediyelerinde baş gösteren nepotizme karşı çıkması anlamlıdır. CHP’yi savunan kimi gazeteci ve yazarların bu tür uygulamalara karşı yükselttikleri itiraz anlamlıdır.

Umarım bu ortak vicdani ses, yeni siyasetin ilkesine dönüşür.

Bu yeni siyaset için önereceğim iki husus var:

Birincisi, nepotizmi sadece akraba kayırmacılığı eksenine oturtmamak. Yani siyasi saiklerle liyakat sahibi olmadığı halde yapılan atamaları da kapsayacak bir çerçeveye taşımak, yeni siyaseti halk nezdinde daha inandırıcı ve güçlü kılar.

İkincisi, sırf bir siyasetçinin yakınıdır diye ehliyet ve liyakat sahiplerinin kamusal alanlardan sürgününe yol açacak haksızlıkların da önüne geçmek. Zira bu durum da kul hakkına girer.

Kaş yapayım derken göz çıkartmamak önemli.

Bir belediye başkanının kendi yeğenini veya baldızını kendi belediyesinde yönetici konuma taşıması velev ki liyakat sahibi bile olsa yanlıştır, eyvallah, bunu yapmayalım ve buna hep birlikte karşı çıkalım. Ama sırf o belediye başkanının veya milletvekilinin akrabasıdır diye ehliyet ve liyakat sahibi birilerinin gayrı başka yerlerde görev almamaları gerektiğine inanan bir anlayışı savunmak da yanlıştır, buna da hep birlikte karşı çıkalım.

Dahası, sırf partilimdir veya benim adamımdır diye birilerini bir yerlere taşıma hastalığından da siyaset kurumunu arındıralım ha ne dersiniz?”