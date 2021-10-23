Mehmet Metiner açıkladı: Faiz indirimiyle alakası yok
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, dolar kurundaki artışın Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle alakası olmadığını söyledi.
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu "Enine Boyuna" programına konuk oldu.
Merkez Bankası'nın 200 puanlık faiz indirimi kararı sonrası dolardaki sert yükseliş hakkında konuşan Metiner, "Bu kararın çok doğru ve hayırlı olduğuna inanıyorum" dedi.
Dolar kurundaki artışın faiz indirimiyle alakası olmadığını söyleyen Metiner, "Dövizin bu kararla birlikte yükselişe geçtiği kanaatinde değilim. Her türlü saldırıya rağmen Türk ekonomisi dimdik ayakta. Bankalarımız da batmadı" diye konuştu.