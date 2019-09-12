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Mehmet Metin Eker kimdir? Mehmet Metin Eker nereye atandı büyükelçi atamaları

Dışişleri Bakanlığı büyükelçi ve daimi temsilci adamalarını yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Metin Eker oldu. Peki Mehmet Metin Eker kimdir?

12 Eylül 2019 Perşembe 16:24
Mehmet Metin Eker kimdir? Mehmet Metin Eker nereye atandı büyükelçi atamaları

Dışişleri Bakanlığı büyükelçi ve daimi temsilci adamalarını yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Metin Eker oldu. Peki Mehmet Metin Eker kimdir? 

Mehmet Metin Eker kimdir? 

İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü olarak görev yaptı. Mehmet Metin Eker 1966 yılında Bismil’de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini D.Bakır’da tamamladı. 1988 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nda göreve başlamıştır.

1991 yılında ODTÜ’den uluslararası ilişkiler master derecesi, 1995 yılında Harvard Üniversitesinden MPA derecesi almıştır.

4 Ekim 2010 tarihinde Kalkınma Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine atanan Sn. Eker, 7 Aralık 2018 tarihinden itibaren de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğünü yürütmektedir.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:24
  1. Mehmet Metin Eker kimdir?
  2. Mehmet Metin Eker nereye atandı
  3. Büyükelçi atamaları

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