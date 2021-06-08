Mehmet Kutman kimdir? Mehmet Kutman nereli? Mehmet Kutman ne iş yapıyor?

Mehmet Kutman kimdir, nerelidir? Mehmet Kutman ne iş yapıyor? Mehmet Kutman, 1960 senesinde Paris'te dünyaya geldi. İlk öğrenimini Ankara'da Lecole de L'Ambassade Française'de tamamladıktan sonra 1968 senesinde İstanbul'da St Josef Lisesi'ni kazanması üzerine ailece İstanbul'a taşındılar. 1973 senesinde bu okuldan mezun olan Kutman, aynı sene Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazandı.

4 sene boyunca öğrencilik ile işi beraber götütren Kutman sürdü Zihni Denizcilik Şirketinde İhracat ve Gemi Broker'lığı yaptı. 1977 senesinde üniversiteden mezun olduktan sonra Amerika'ya gitti. Teksas Üniversitesi'nde MBA programını tamamladıktan sonra 1982 senesinde Senior Vice President olarak Philio Bush & Associates of Londan'da çalışmaya başladı.

1984 senesinde Dallas'ta Sexton Inc. firmasında Vice President olarak görev aldı. 1989 senesinde finans sektöründe çalışmalarını sürdürmek ve kariyerini ilerletmek için Türkiye'ye kesin dönüş yaptı ve aynı sene Net Holding'de Proje Müdürü olarak çalışmaya başladı. Türk Borsa'sına ilgi duymaya başlayan Mehmet Kutman, bu konuda geliştirdiği proje ile 1990 senesinde Net Holding ortaklığı olan Global Menkul Değerler Anonim Şirketi'ni kurdu.

Pera GYO Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören yirmi beş gayrimenkul yatırım ortaklığından biri olup Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından kuruldu.

Pera, bir yatırım ortaklığı olarak faaliyet yürütürken 2006 senesinin Ekim ayında Global Yatırım Holding tarafından gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürüldü. Global Yatırım Holding; finansal servisler, altyapı, enerji ve gayrimenkul başta olmak üzere çeşitli faaliyet alanlarında yatırım yapmaktadır.