Mehmet Kaplan kimdir? Mehmet Kaplan tutuklandı mı? Duygu Delen davası ne oldu?

Gaziantep'te yer alan Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen feci olayda 17 yaşındaki Duygu Delen, erkek arkadaşının 4'ncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Büyük yankı uyandıran olayda, talihsiz kızın hayatını nasıl kaybettiği sorusunu netleştirmek için deliller toplanmaya başlandı. Duygu delen davanın duruşması görüldü.

Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.Hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kaplan, davanın 4'üncü duruşmasında ilk kez mahkemeye getirildi, bilirkişi heyetinde yer alan ve olayın ardından rapor hazırlayan adli tıp uzmanlarının da dinlenmesine başlandı. Sanık avukatlarının talebiyle hazırlanan raporda yer alan bilirkişi heyetindeki Murat Akbaba, Nadir Arıcan, Alpaslan Can, Çağlar Özdemir ve müdahil avukatlarla Duygu Delen'in babası Bülent Delen salonda hazır bulundu.

Mehmet Kaplan tutuklandı mı?

Duygu Delenin balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu Mehmet Kaplan, bugün görülen 4'üncü duruşmada 'ev hapsi şartıyla' tahliye edildi.