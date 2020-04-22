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Gündem

Mehmet Görmez’den koronavirüs ve Ramazan ayına ilişkin çarpıcı sözler: Bu rahatlıkla yapılabilir

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve yaklaşan Ramazan ayına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

2020-04-22 16:19:00 -
Mehmet Görmez’den koronavirüs ve Ramazan ayına ilişkin çarpıcı sözler: Bu rahatlıkla yapılabilir

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bazı önlemleri değerlendirdi. Görmez, önlemlerin hayırlı olduğunu ve bunları iyi değerlendirebilmek gerektiğini söyledi.

Mehmet Görmez,  'Zor Zamanlarda İbadet Hayatımız Dersler ve İbretler' başlıklı sohbetinde yaptığı açıklamada, "Camide bugün cemaatla namaz kılmak sünnettir. Fakat canımızı korumak farzdır. Bilerek başkalarına bulaştırmak haramdır. Dolayısıyla bir sünneti yerine getirmek için elbette hiçbir farzımızı terk edemeyiz ve bir haramı işleyemeyiz. Biz bu vesileyle evlerimizi mabede dönüştürebiliriz. Cuma namazı elbette önemlidir ancak burada aslolan zamandır. Namazın kendisi değildir, Cuma günüdür. İki rekatlık Cuma namazı, öğle namazına bedel olarak farz kılınmıştır. Bedel yerine getirilemedği zaman asla dönülür ve öğle namazı ile iktifa edilir. Fıkıh bunu açıkça ortaya koymuştur" dedi.

"Yol açıkken bu rahatlıkla yapılabilir"

Hac ibadetlerini yerine getiremeyenlere çağrı yapan Görmez, "Hacca ve Umreye hazırlık yapıp gidemeyen kardeşlerimiz, mesela bu birikimlerini insanlığın bu çok zor zamanlarında ailelerini geçindiremeyen kardeşlerimize infak edip ecir ve mükafalarını alabilirler. Kabe'nin etrafında yapacakları tavafları, Allah'ın o fakir kullarının, yetimlerinin, miskinlerin gönülleri etrafında yapabilirler. Elbette yol açıkken imkan varken bunlar birbirlerinin alternatifi değildir. Yanlış anlaşılmasın. Ama yol açıkken bu rahatlıkla yapılabilir" dedi.

"İhtişamlı iftar sofralarından mahrum kalmak aslında avantaj olacaktır"

Ramazan ayına ilişkin de konuşan Görmez, "Bu sene o ihtişamlı iftar sofralarından mahrum kalmak aslında avantaj olacaktır. Ama bilakis 'İnfaklarımız bizi fakir kardeşlerimizin sofralarında daha iyi temsil edebilirler' diye düşünebilirler" diye konuştu.

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Yorumlar

Emrkl

Farz olmadığına göre pek konuşmanın da anlamı yok
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Selman

Aman ya Rabbi ne büyük ulema! La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim. HasbünAllah ve niğmel vekil...
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