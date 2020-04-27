Mehmet Görmez’den Ali Erbaş açıklaması: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yasakları...

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, İslam düşmanlarının Diyanet'e yönelik saldırısını değerlendirerek, "Diyanet İşleri Başkanlığının bu yasakları bir cuma hutbesinde ifade etmesini nefret söylemi olarak algılamak ve buradan hareketle toplumda bir gerilime yol açmak asla kabul edilemez" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Camii'nde, temsili Cuma namazını kıldırdı. Prof. Dr. Erbaş, Cuma hutbesinde tüm insanlığa, "Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım" çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Ali Erbaş hutbesinde; "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı. Erbaş'ın hutbesi bazı İslam düşmanlarını harekete geçirdi ve Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"Asla kabul edilemez"

Suç duyurusuna ilişkin konuşan Mehmet Görmez, "Yüce Dinimiz İslam’ın yaratılış kanunlarını, insan fıtratını, kutsal aile hayatını ve evrensel ahlak ilkelerini esas alan yasakları son derece açık ve bellidir. Diyanet İşleri Başkanlığının bu yasakları bir cuma hutbesinde ifade etmesini nefret söylemi olarak algılamak ve buradan hareketle toplumda bir gerilime yol açmak asla kabul edilemez. İnsanlık tarihinin en büyük musibeti ile karşı karşıya kaldığımız bu zor zamanda ve evlerimizde mahsur kaldığımız bu mübarek Ramazan’ın rahmet ikliminde daha anlamlı ve daha hikmetli bir yaklaşım içerisinde olunması ve bu zamansız tartışmaya son verilmesi en samimi temennimdir" dedi.