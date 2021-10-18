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Gündem Mehmet Durakoğlu savaştan çıkmış gibi konuştu! Sen Mustafa Kemal'in askerisin de diğerleri Yunan askeri mi?
Gündem

Mehmet Durakoğlu savaştan çıkmış gibi konuştu! Sen Mustafa Kemal'in askerisin de diğerleri Yunan askeri mi?

İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Mehmet Durakoğlu, seçim sonrasında yaptığı konuşmasında adeta savaştan çıkmışçasına ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 01:06:00 - 2021-10-18 01:06:49

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Barosu seçimlerini, 8 bin 479 oy alan Mehmet Durakoğlu kazandı. Seçimin sonuçlanmasından sonra konuşan Durakoğlu, adeta savaştan çıkmışçasına ifadeler kullandı. Durakoğlu'nun ötekileştirici ifadeleri avukatlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

Kendisine oy vermeyenleri 'omurgasız' ilan etti

"İstanbul Barosu'nda yönetimde olmak için omurga gerekir." diyerek kendisine oy vermeyenleri 'omurgasız' olarak gören Durakoğlu, "Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Onun için biz burada şimdi Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Onun için 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyoruz. Bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Diğerleri Yunan askeri mi?

Mehmet Durakoğlu'nun konuşması ve atılan sloganlar şaşkınlıkla karşılanırken, konuşmayı dinleyenler, "Diğer adaylar Yunan askeri mi?" diye sordu.

Mehmet Durakoğlu'nun rakipleri şöyleydi:

Çağdaş Avukatlar Grubu/Ata Yazıcıoğlu,

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu/Kaptan Yılmaz,

Avukat Hakları Grubu/Gökhan Ahi,

Bağımsız Avukatlar Grubu/İshak Şadi Çarsancaklı,

Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi/Hasan Kılıç

Özgürlükçü Avukatlar Grubu/Sezin Uçar.

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