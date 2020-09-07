Mehmet Durakoğlu çaktırmadan savcıya gol atmaya kalkıyor

Akit TV’de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde İstanbul Barosu'nun binasına, DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle ceza alan ve örgüt talimatıyla 238 gündür sürdürdüğü ölüm orucu sırasında ölen Ebru Timtik'in pankartının asılması konusu masaya yatırıldı.

"Çaktırmadan savcıya gol atmaya kalkıyor"

Konuya ilişkin İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun "Bir kısım avukat pankart için izin istiyor ve arkadaşlarımız vermiyor. Sandalyeleri yerlere atarak zorla asıyorlar. Pankartı da polis değil biz kaldırdık" açıklamasını değerlendiren Karahasanoğlu, çarpıcı sözler sarf etti. Karahasanoğlu, pankarta İzin verilmediyse eğer, Durakoğlu'nun zorla, cebren biz böyle asarız diyerek o DHKP-C'linin fotoğrafını baro binasına asan adamları, avukatsa avukat, teröristse terörist kim olduklarını söylemek zorunda olduğunu belirterek, "Durakoğlu, neyi bekliyor? Savcıların açıklamasını. Bu arada da çaktırmadan savcıya gol atmaya kalkıyor, savcılar dosyaları kaçırmaya çalışıyorlar diyor. Siz hangi DHKP-C'lileri kaçırmaya çalışıyosunuz yargıdan kaçırmaya çalışıyosunuz. Acaba savcının polisin elinde o DHKP-C'ye destek vermek isteyen o avukatlar, fotoğrafı asmak isteyen avukatların bilgisi varmı yokmu bi test edelim eğer yoksa biz onları gizleyelim, varsa biz de veririz dolayısıyla deriz bakın verdik size. Bizim bir suçumuz yok şeklinde bir senaryo mu yazıyor Mehmet Durakoğlu diye düşünüyorum" dedi.