Mehmet Demirkol'dan Galatasaray Konyaspor değerlendirmesi: Kırmızı gösterdiği ve protokol gereği...

Galatasaray'ın Konyaspor ile penaltıdan yediği golün ardından 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardındanMehmet Demirkol paylaşımda bulundu.

Mehmet Demirkol, Hüseyin Göçek'in Serdar Aziz'e verdiği kırmızı kart sebebiyle penaltıyı iptal etmediği yönünde iddiada bulundu.

Mehmet Demirkol'un paylaşımında "Kırmızı gösterdiği ve protokol gereği iptal edemeyeceği için VAR'a gitmedi. Başka açıklaması YOK. En iyi sistem bile kötü ellerde YOK hükmünde." ifadeleri yer aldı.