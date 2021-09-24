Mehmet Demirkol’dan Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı için bomba iddia!

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin yayın haklarını alan Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddiayı duyurdu.

Artık Exxen’de Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi gibi maçları yayınlayan, teknik arızalar nedeniyle tepki çeken Acun Ilıcalı ilk olarak Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'ın ortaklarından biri olmuştu. Ilıcalı, geride bıraktığımız sezonun sonunda ortaklığın sona erdiğini açıklamıştı.

Yayın haklarını da satın aldı

Ilıcalı, sahibi olduğu Exxen platformunda yayın haklarını satın aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını yayınlamaya başlamıştı ancak yayınlardaki arızalar nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.

Demirkol'dan Exxen yorumu

Acun Ilıcalı ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Mehmet Demirkol, "Acun Ilıcalı ile konuştum. Çok detayını vermeyeyim ancak çok aşırı olduğunu gördüm. Bana ‘TV 8’i aldığımda da yapamazsın’ diyorlardı dedi ve yapacağım dedi. Türkiye ve dünyadaki aboneliklerle karşılaştırıldığında ucuz. Aldığım izlenim bence lige (Süper Lig) de girecek. Onun izlenimini aldım. O zaman ne olur bilmiyorum ama ben çalıştığım dönemde yayıncı kuruluşta da benzer sunucu problemleri vardı." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarındaki hataların tekrar olup olmayacağı beklenirken, Ilıcalı’nın Süper Lig hamlesi şimdiden tartışılmaya başlandı.

Sosyal medyadaki yorumlarda; ‘Exxen’de Avrupa maçları hata verirken bir de Süper Lig mi düşünüyor?’, ‘Exxen’deki hatalar düzelmedikçe Süper Lig maçları sağlıklı olmaz’, ‘Şampiyonlar ligini aldın, Leyla ile Mecnu'nu yeniden başlattın, hatta ve hatta aralık ayında yapılacak Süper Lig yayın ihalesini bile alman bir şey ifade etmez’ ifadeleri öne çıktı.