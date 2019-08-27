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Mehmet Demircan kimdir? FEM Dershaneleri genel müdürü Mehmet Demircan tutuklandı mı?

15 Temmuz hain darbe girişinde bulunan FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü, kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü ve örgütte üst düzey mahrem konumda bulunan Mehmet Demircan Üsküdar'da saklandığı Gaybubet Evi'nde yakalandı. Mehmet Demircan mahkemece tutuklandı.

27 Ağustos 2019 Salı 12:12
Mehmet Demircan kimdir? FEM Dershaneleri genel müdürü Mehmet Demircan tutuklandı mı?

15 Temmuz hain darbe girişinde bulunan FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü, kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü ve örgütte üst düzey mahrem konumda bulunan Mehmet Demircan Üsküdar'da saklandığı Gaybubet Evi'nde yakalandı. Mehmet Demircan mahkemece tutuklandı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu tarihler arasında şoförlüğünü yapan ve örgüt içerisinde 'üst düzey mahrem' konumda bulunan aynı zamanda da FEM Dershaneleri Genel Müdürlüğü yapan Mehmet Demircan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:12
  1. Mehmet Demircan kimdir?
  2. FEM Dershaneleri genel müdürü Mehmet Demircan tutuklandı mı?
  3. FEM Dershaneleri genel müdürü Mehmet Demircan yakalandı mı

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