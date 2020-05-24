Mehmet Çilingiroğlu'ndan çarpıcı iddia: Tek tek çekilecekler

Pandemi sürecinin popüler doktoru Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çin'in üstlerine düşenleri yapmadığını, bu nedenle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemiye dönüşmesine neden olduğunu iddia etti. Çilingiroğlu, firmaların da tek tek Çin'den çekileceğini söyledi.

Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hiç düşündünüz mü? SARS, MERS, EBOLA neden Covid 19 gibi pandemi olmadı?? Demek ki uluslararası global iş birliği maalesef kırıldı. DSÖ ve Çin bu sefer samimi bir şekilde üstlerine düşenleri yapmadı. Firmalar tek tek çekilecek Çin'den, olması gereken de ve doğru olan da bu!"