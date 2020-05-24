  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Mehmet Çilingiroğlu'ndan çarpıcı iddia: Tek tek çekilecekler

Pandemi sürecinin popüler doktoru Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'in üstlerine düşenleri yapmadığını, bu nedenle Kovid-19'un pandemiye dönüşmesine neden olduğunu iddia etti. Çilingiroğlu, firmaların da tek tek Çin'den çekileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 20:51:00 -
Mehmet Çilingiroğlu'ndan çarpıcı iddia: Tek tek çekilecekler

Pandemi sürecinin popüler doktoru Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Çin'in üstlerine düşenleri yapmadığını, bu nedenle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemiye dönüşmesine neden olduğunu iddia etti. Çilingiroğlu, firmaların da tek tek Çin'den çekileceğini söyledi.

Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hiç düşündünüz mü? SARS, MERS, EBOLA neden Covid 19 gibi pandemi olmadı?? Demek ki uluslararası global iş birliği maalesef kırıldı. DSÖ ve Çin bu sefer samimi bir şekilde üstlerine düşenleri yapmadı. Firmalar tek tek çekilecek Çin'den, olması gereken de ve doğru olan da bu!"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı