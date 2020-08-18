Mehmet Ceyhan'ın fotoğrafı gündem oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde yayılmasıyla birlikte TV kanalları doktorlarla dolup taştı. Neredeyse her akşam bir televizyon kanalında farklı bir profesör, koronavirüs salgınına dair değerlendirmelerde bulundu.

Ekranlardaki tartışmaların sabit isimlerinden biri ise Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan oldu.

Prof. Mehmet Ceyhan, kafelerde bardaklardan koronavirüs bulaşma riskinin olduğunu söylüyordu. Aynı zamanda Ceyhan, maske takmayana ceza verilmesini istiyordu.

Maskesiz fotoğrafını yayınladı

Bu uyarılara rağmen Mehmet Ceyhan, iki profesör arkadaşıyla birlikte çorbacıya gitti. Daha önce çay bardaklarından koronavirüs bulaşabileceğini söyleyen Mehmet Ceyhan, görüntüyü Instagram hesabından paylaştı.

Ceyhan’ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.