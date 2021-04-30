Mehmet Ceyhan uyardı: Bunu yapmazsak boşuna kapanmış oluruz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan CNN TÜRK’e konuk oldu.

Ceyhan, tam kapanma öncesi yaşanan iller arası seyahat yoğunluğu nedeniyle tatil yörelerinde vakaların artacağını söyledi.

'Kapanma işe yaramaz'

Ceyhan,17 gün sonraki geri dönüşler için önemli uyarılarda bulundu. Ceyhan ''Dönüşler kademeli olmalı, yoksa kapanma bir işe yaramaz. Bir güne iki güne bunların dönüşlerini sığdırırsak kesin benzer tablolarla karşılaşacağız zaten. Yoksa aynı görüntülerle dediğim gibi boşuna 17 gün eve kapanmış oluruz başka bir şeye yaramaz'' ifadelerini kullandı.

'Büyük bir dördüncü dalga yaşayabiliriz'

Mehmet Ceyhan, 17 gün sonra kısıtlamaların birden bire kaldırılmaması gerektiğini belirtti

Ceyhan, ''Mesela martın başında yaptığımız gibi birden bire okulları açıp, esnafın iş yerlerini açıp hepsini birden 18'inde yaparsak eğer hiç şüpheniz olmasın daha büyük bir dördüncü dalga yaşayabiliriz çünkü aşılama oranlarımız çok düşük henüz.'' dedi.

İstanbul için umutlu konuştu

Ceyhan, tam kapanmanın sağlayacağı avantajlara da değindi. Toplu taşımadaki kalabalığın önleneceğini belirtti.

İstanbul'da vaka durumunu değerlendiren Ceyhan, ''Muhtemelen İstanbul'da daha ciddi bir vaka azalması göreceğiz, çünkü kalabalık azalacak toplu taşıma araçları kullanılmayacak, iş yerlerinin önemli bir kısmı kapalı olacak.'' dedi.