Mehmet Ceyhan sağlık durumu | Mehmet Ceyhan Kimdir?

Mehmet Ceyhan’ın sağlığı nasıl? | Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 8 Aralık Salı akşamı katıldığı CNN Türk canlı yayınında rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ceyhan’ın sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Mehmet Ceyhan nasıl oldu?

Mehmet Ceyhan sağlık durumu

Canlı yayında fenalaşan Mehmet Ceyhan’ın sağlık durumu merak ediliyor. Konu hakkında CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova, "Sağlık durumu gayet iyi. Kendisi gayet iyi hissediyor. Bir süredir devam eden mide rahatsızlığı varmış. Bu akşam yayın sırasında bir hayli rahatsız etmiş. Dediğim gibi şu anda gayet iyi. 'Haftaların getirdiği bir yorgunluk olsa' dedi. Ne zaman rica etsek bildiklerini anlatmaktan hiç vazgeçmedi. Mehmet Ceyhan Hoca görüşlerinden çok faydalandığımız bir bilim insanı. Bir kez daha altını çiziyorum kendisinin sağlık durumu gayet iyi" dedi.

CNN TÜRK Muhabiri Mustafa Berber ise "CNN TÜRK ekranlarında katıldığı programda rahatsızlanan Mehmet Ceyhan, şu anda Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedaviye altına alındı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi aynı zamanda Ceyhan'ın görev yaptığı hastane bu nedenle de ilgili tüm doktorlara haber verildi ve ilgili uzmanlar da hastaneye geldiler. Acil servisinden giriş yaptı Mehmet Ceyhan ve şu anda sağlık durumuna ilişkin ilk edindiğimiz bilgi sağlık durumunun iyi olduğu, ilk belirlemelere göre bir mide rahatsızlığı geçirdiği noktasında belirtiler var. Bu noktada da tüm tetkikler Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştiriliyor. Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yakından ilgileniyor. Duruma ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bilgi aldı. Bu kapsamda yine Bilim Kurulu üyelerinden Ateş Kara'da hastanede Mehmet Ceyhan'ın yanında sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor” diye konuştu.

Mehmet Ceyhan’ın sağlık durumu hakkında bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet CEYHAN Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ceyhan Kimdir?

Mehmet Ceyhan 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasına başladı. Mehmet Ceyhan, 1983-1985 yıllarında Beslenme ve Metabolizma Ünitesi’nde yaptığı çalışmalar sonucu, bu dalda bilim uzmanlığı derecesi aldı.

Askerlik hizmetini Adana Askeri Hastanesi’nde 1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinde yerine getirdi.

Mehmet Ceyhan 1988 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti oldu. Ceyhan, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yandal ihtisası yaptı. 1995 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları profesörü oldu.

Mehmet Ceyhan 1998 yılında ABD’nde Cincinnati Childrens Hospital’da, Çocuk Enfeksiyon Bölümü’nde çalıştı.

Ceyhan, 1985 yılında Gürson Çocuk Sağlığı Vakfı, Cihat Tahsin Gürson Araştırma Ödülü’nde birincilik, 1986 yılında ikincilik; 1988 yılında ise Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) teşvik ödülünü kazandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin başkanlıklarını ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği’nin genel sekreterliğini yürütüyor. Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.