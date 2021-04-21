Mehmet Ceyhan açıkladı: Yapılan en büyük yanlışlardan biri

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlere ve vaka sayılarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Ceyhan, "Ölüm sizin o günkü vaka sayınız ile ilgili bir olay değil. Gerçekte ölüm hızı böyle hesaplanmaz. O kişi belki 1 ay önce tanı aldı, 1 ay uğraşıldıktan sonra hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ayrıca, "Günlük vaka sayılarına bakıp, 'Bugün azalıyoruz' diye değerlendirmek, yapılan en büyük yanlışlardan biri." dedi.

Ceyhan, sosyal medyada Kovid-19 aşısı karşıtlığıyla ilgili yapılan paylaşımlara ve son günlerde artan koronavirüs kaynaklı ölümlere ilişkin değerlendirme yaptı.

Bu tür paylaşımları kötü niyetli olarak nitelendiren Ceyhan, "Cehalet, yanlış değerlendirme, istatistik bilimini hiç kullanmama ve kötü niyet" diyerek şunları kaydetti:

'Önlemler alındı, vakalar arttı' düşüncesi de yanlış'

"Aşıya karşı kişilerin böyle şeylerine alıştık biz; ama tamamen yanlış kurgulama. Evet aşıya başladık; ama henüz iki doz aşılamayı toplumun yüzde 10'una bile yapamadık. Hep söylüyoruz; aşılama ancak yüzde 70-75 düzeyine geldiği zaman salgını etkilemeye başlıyor. Dolayısıyla 'Ben bir miktar aşı yaptım, vakalar da bir miktar azalır' diye beklemek zaten yanlış. İkincisi 'Önlemler alındı, vakalar arttı' düşüncesi de yanlış; çünkü aldığınız önlemlerin yeterli olup olmamasına bağlıdır bu. Yoksa bu önlemler alınmasaydı, aşılar hiç yapılmasaydı, bu vakalar daha büyük hızla artacaktı."

Ceyhan, aşılamada başarıya ulaşan ülkeleri örnek göstererek, "Dünyada bunun yalan olduğunu en güzel ortaya çıkaran, en güzel örnek; Avustralya, Yeni Zelanda ve İsrail. Bu 3 ülke de bir yandan aşılamayı sürdürüp, çok yüksek oranda aşılama oranlarına sahip olana kadar tedbirleri hiç kaldırmadılar hatta daha yoğun önlemler aldılar. Ne zaman ki aşılamayı istenilen oranda yaptılar, vaka sayıları 200'lerin altına indi, ondan sonra tedbirleri kaldırmaya başladılar. Dolayısıyla hiçbir gerçekle ilgisi olmayan, kötü niyetle yapılan açıklamalar bunlar" dedi.

'Başka ülkelerle karşılaştırmak da yanlış'

Koronavirüs kaynaklı ölümlere ilişkin de konuşan Ceyhan, şunları söyledi:

"Ölüm sizin o günkü vaka sayınız ile ilgili bir olay değil. Gerçekte ölüm hızı böyle hesaplanmaz. O kişi belki 1 ay önce tanı aldı, 1 ay uğraşıldıktan sonra hayatını kaybetti. Başka ülkeler ile karşılaştırmak da yanlış. Ben farklı bir kriter ile buna 'koronavirüs ölümü' diyorum. Başka ülke, başka bir kriter ile diyor. Epidemiyolojide bu, şöyle hesaplanır; artış hızına bakarsınız '1 ayda mesela ölüm sayıları yüzde kaç artmış' diye.

'Yapılan en büyük yanlışlardan biri'

Günlük vaka sayılarına bakıp, 'Bugün azalıyoruz' diye değerlendirmek, yapılan en büyük yanlışlardan biri; çünkü istatistikte bir vaka eğrisi dümdüz seyretmez, dalgalanarak gider. Toplumun yüzde 10'unu bile iki doz aşılamamışken, vaka sayısında azalma beklemiyoruz bilimsel açıdan baktığımızda."