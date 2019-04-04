Mehmet Çakın kimdir? Uşak belediye başkanı Mehmet Çakın

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Uşaklı seçmenler tercihini AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın’dan yana kullandı ve Mehmet Çakın yüzde 39.11 oy oranıyla Uşak belediye başkanı oldu. Uşak belediye başkanı olan Mehmet Çakın’ın kim olduğu merak ediliyor. 22 Ocak 2018’den itibaren AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Çakın 26 Mart 1979 yılında İstanbul’da doğdu. İşte Mehmet Çakın kimdir sorusunun yanıtı ve merak edilenleri...

Mehmet Çakın, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini bitiren Çakın 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, İstanbul’da il genel meclisi üyeliği de yaptı. MÜSİAD Uşak Şubesi Kurucu Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Çakın, evli ve iki çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilen Çakın, 22 Ocak 2018’den itibaren AK Parti Uşak İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan Uşak'ta AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanlığını kazandı. Çakın'ın en yakın rakibi ise İYİ Parti'nin adayı Muhammet Gür oldu. Uşak'ın Eşme ilçesinde AK Parti'li Hacı Mustafa Çetin, Banaz ilçesinde AK Parti'li Zafer Arpacı, Karahallı ilçesinde AK Parti'li Ali Topçu ve Ulubey ilçesinde AK Parti'li Veli Koçlu seçimi kazandı. AK Partili belediye başkan adayları Uşak merkez ve 4 ilçede seçim kazanırken, Sivaslı ilçesinde CHP'nin adayı Hürrüyet Şafak seçimi kazandı.