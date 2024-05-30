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Spor Mehmet Büyükekşi'den tepki çeken bir çıkış daha
Spor

Mehmet Büyükekşi'den tepki çeken bir çıkış daha

Yeniakit Publisher
2024-05-30 16:31:00 -

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kendisine sorulan Galatasaray’ın şampiyonluğu ile ilgili soruya, “Çok şükür” diyerek cevap verdi. Sürekli, “Türkiye’de futbolun marka değeri düşüyor” diyen Büyükekşi’nin taraftarvari çıkışı, Beşiktaş ve Fenerbahçeliler başta olmak üzere taraftarların tepkisine neden oldu.

Bu sezonun tamamında büyük eleştiri alan ve bazı kulüpler tarafından defalarca istifaya davet edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yine ortalığı karıştıracak bir söylemle gündem oldu.

Büyükekşi'nin bir davet sırasında yaptığı açıklamalar Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını kzıdırdı. 'Magazin Burada' muhabirinin "Lig bitti. Şampiyon da belli oldu" yorumu üzerine gülerek "Çok şükür" yanıtını veren Büyükekşi'nin yapmış olduğu bu çıkış kısa sürede viral oldu.

Mehmet Büyükekşi "Bu sene lig sizin için nasıl geçti" sorusuna ise "Lig bitti çok şükür. Kimin şampiyon olduğu, kimin küme düştüğü bizi ilgilendirmiyor. Bizim için adaletin yerini bulması son derece önemli'' diyerek biraz önce kırdığı potu toparlamaya çalıştı. Muhabirin "Yeni dönemde tekrar aday olacak mısınız" sorusuna ise Büyükekşi'nin, "Daha şuan da belli değil'' cevabı dikkat çekti.

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Yorumlar

Ülke

Helal başkan bylokcu birinin devlete kafa tutması başka oluyor

Simeli

Ayıp... Yakışıyor mu akit'e.
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