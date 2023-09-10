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Spor Mehmet Büyükekşi, Kuntz kararını açıkladı
Spor

Mehmet Büyükekşi, Kuntz kararını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-10 21:26:00 -
Mehmet Büyükekşi, Kuntz kararını açıkladı

Gerek taktiksel gerek ise oyuncu tercihiyle hedeflerin odağında olan Stefan Kuntz için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 'yola devam' kararı aldı.

Başkan Büyükekşi, "Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı ve Abdullah Avcı'nın göreve geleceği iddiaları var? Bunlar doğru mu?" sorusuna, "Öyle bir şey söz konusu değil. Maçtan sonra gereken açıklamaları yaptım. Şu anda Stefan Kuntz ile ilgili bir şey konuşmak doğru olmaz dedim. Puan kaybettiysek hep beraber kaybettik. Şu anda yolumuza devam ediyoruz." yanıtını verdi.

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