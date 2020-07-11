Mehmet Bozdağ'dan 'Diriliş' mesajı
İlgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı 'Ayasofya'nın dirilişi' videosunu paylaşarak "Hamdolsun. Dirilişimiz kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul ve başrolü oyunculuğunu Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Ayasofya'nın açılmasının 'diriliş' olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı 'Ayasofya'nın dirilişi' videosunu paylaşan Mehmet Bozdağ, tweeetinde "Hamdolsun. Dirilişimiz kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.