  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Mehmet Bozdağ'dan 'Diriliş' mesajı

İlgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı 'Ayasofya'nın dirilişi' videosunu paylaşarak "Hamdolsun. Dirilişimiz kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 17:54:00 -
Mehmet Bozdağ'dan 'Diriliş' mesajı

Başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul ve başrolü oyunculuğunu Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Ayasofya'nın açılmasının 'diriliş' olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı 'Ayasofya'nın dirilişi' videosunu paylaşan Mehmet Bozdağ, tweeetinde "Hamdolsun. Dirilişimiz kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı