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Gündem Mehmet Boynukalın'dan 'nesli koruyalım' çağrısı!
Gündem

Mehmet Boynukalın'dan 'nesli koruyalım' çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-09-17 18:56:00 -
Mehmet Boynukalın'dan 'nesli koruyalım' çağrısı!

Ayasofya Camii eski baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın sosyal medya hesabından önemli bir çağrıda bulundu.

"Neslin korunması İslam'ın en önemli amaçlarından biridir. İnsan nesli erkek ve kadından yaratılmıştır. Üçüncü cins diye bir şey yoktur, bilimsel olarak ispatlanmamıştır, sapıklıktır." değerlendirmesi yapan Prof. Boynukalın, "Toplumsal cinsiyet adı altında bu sapkınlıklara meşruiyet kazandırmak da sapkınlıktır. Bu tür ahlaksızlıklara millet ve devlet olarak karşı olmalı ve gereken tüm tedbirleri almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Eğitim sitemi vurgusu!

Aile sistemimize zarar veren kanunlarda değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Boynukalın, sözlerine şöyle devam etti:

Yarın Allah korusun kendi evlatlarımızı kaybetmemek için temelde erkek ve kadından oluşan aileyi güçlendirmeli, çocukların ahlaklı, erdemli, iyi bir insan olabilmeleri için aile terbiyesi vermeli, eğitim ve hukuk sistemimiz de bu değerlere uygun bir hale getirilmelidir. Eğitim ve hukuk sistemimiz la-dinî olmasına rağmen bu milletin eksiklerine rağmen hala İslam'a bağlı kalmasını sağlayan en önemli unsur aile değerlerimizdir. Modern cahiliye bunu yıkmaya çalışmaktadır. Bu saldırıda film, dizi, spor ve müzik sektörü yoğun biçimde kullanılmaktadır. Eğer dinimize, ahlakımıza, istiklalimize önem veriyorsak aile değerlerimize zarar veren kanunları değiştirmeliyiz.

Dinî ve ahlaki değerleri elden giden bir millet istiklalini de kaybeder. Yeni anayasa çalışmalarında da bu husus mutlaka göz önüne alınmalıdır. Eğitim ve hukuk sistemimiz bu değerler ekseninde gözden geçirilmeli ve gereken değişiklikler yapılmalıdır. Din ve devlet aile değerleri ile ayakta durur. Allah yar ve yardımcımız olsun. Vesselam.
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