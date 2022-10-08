Mehmet Boynukalın'dan Müslümanlar için önemli çağrısı! "Cuma günü resmi tatil olmalı"

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Ayasofya Camisi eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Cuma namazını eda eden Müslümanlar için önemli bir çağrıda bulundu.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Prof. Boynukalın, "Aslında Pazar günü yerine Cuma günü tatil olmalı." dedi.

Alternatif yöntem de sunan Mehmet Boynukalın Hoca, "Bu yapılamıyorsa en azından Cuma namazı saati resmi tatil olmalı. Ülkemizde bir çok çalışan bu konuda sıkıntı yaşıyor. Cuma günü 12-14 arası resmi tatil olsa herkes ibadetini rahatça yapabilir." ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu da Anayasal hak olmalı...