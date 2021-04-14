Mehmet Boynukalın'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Bir süre sonra...

İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, aileyi hedef alan fesat İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi." ifadelerini sosyal medya hesabından paylaşan Boynukalın, şunları kaydetti:

"Bir süre sonra öyle olmadığı anlaşılır"

"Elhak doğrudur. Kur'an'a aykırı hiç bir sözleşme veya kanun kadın haklarına saygıyı getirmez. Getirdiği sanılsa dahi bir süre sonra öyle olmadığı anlaşılır."