  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mehmet Boynukalın'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Bir süre sonra...
Gündem

Mehmet Boynukalın'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Bir süre sonra...

İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, aileyi hedef alan fesat İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 17:20:00 -
Mehmet Boynukalın'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Bir süre sonra...

İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın, aileyi hedef alan fesat İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi." ifadelerini sosyal medya hesabından paylaşan Boynukalın, şunları kaydetti:

"Bir süre sonra öyle olmadığı anlaşılır"

"Elhak doğrudur. Kur'an'a aykırı hiç bir sözleşme veya kanun kadın haklarına saygıyı getirmez. Getirdiği sanılsa dahi bir süre sonra öyle olmadığı anlaşılır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinin ‘şef’i bakın kim çıktı!
Medya

Teşkilat dizisinin ‘şef’i bakın kim çıktı!

TRT1'in sevilen dizisine usta bir isim dahil oldu ve Teşkilat dizisinde 'Şirket' adına ajan yetiştiriyor. Son bölümde gördüğümüz 'şef', gaze..
Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı
Gündem

Kimler kısıtlamadan muaf? Merakla beklenen genelge yayımlandı

İçişleri Bakanlığı dün açıklanan koronavirüs tedbirlerinden kimlerin muaf tutulacağına ilişkin genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi...
Skandal bildiriyi hazırlamıştı... Akıl hocası bakın kim çıktı!
Gündem

Skandal bildiriyi hazırlamıştı... Akıl hocası bakın kim çıktı! "Darbe olmasa dış müdahale olacaktı"

Emekli Tuğamiral Ergun Mengi, darbe imalı bildiriyi emekli Koramiral Işık Biren'in tavsiyesiyle yazdığını söyledi. Işık Biren 12 Eylül darbe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay