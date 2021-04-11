Mehmet Boynukalın korona mı oldu? Mehmet Boynukalın sağlık durumu nasıl?

Türkiye’nin önemli konuları hakkında Kur’an ve sünnet ışığında açıklamalarda bulunan Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamalarla başta solak medya olmaz üzere bazı kesimleri rahatsız etmişti. ‘Herkes işini yapsın’ çıkışı ile AK Partili Özlem Zengin tarafından da eleştirilen Mehmet Boynukalın, görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

Mehmet Boynukalın korona mı oldu?

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yeni tip koronavirüse yakalandı. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Hoca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Mehmet Boynukalın yaptığı paylaşımında, "Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal" dedi.

Mehmet Boynukalın kimdir?

1971 doğumlu Mehmet Boynukalın, 1992 yılında Mısır'daki Sünni İslami eğitim veren El Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından yüksek lisans ve doktorasını 1999'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

Boynukalın, 2011'e kadar Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak çalıştı.

2011'de İstanbul Şehir Üniversitesi'ne giren Boynukalın, 2018'de bu üniversitedeyken profesörlük unvanı aldı. Haziran 2020'de, İstanbul Şehir Üniversitesi resmen kapatılana kadar da burada kaldı.

Arapça dini kitap çevirileri de yapan, dört çocuk babası Boynukalın, 2020'ye kadar Şehir Üniversitesi'nde kaldı. Kuruluşunda beri yer aldığı ve camisinde de imamlık yaptığı üniversitenin kapatılmasının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Mehmet Boynukalın, aynı zamanda eski AK Parti milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın da amcası. Mehmet Boynukalın'ın babası Rıfat Boynukalın da Necmettin Erbakan'la birlikte Milli Nizam Partisi'nin kurucularındandı.