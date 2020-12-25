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Siyaset Mehmet Bekaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler
Siyaset

Mehmet Bekaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İBB tarafından düzenlenen Şeb-i Arus programında Türkçe Kur'an-ı Kerim okunmasını provokasyon olarak yorumladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:21:00 -
Mehmet Bekaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tartışmalı başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP'den de tepkiler gelmeye devam ediyor.

Şeb-i Arus programında Türkçe Kur'an-ı Kerim okutan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP'li Mehmet Bekaroğlu da tepki gösterdi.

Mehmet Bekaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkçe Ezan ve Kur’an mealinin tilavetle okunması yanlış. Bu yapılan ibadet filan değil, sanat da; olsa olsa provokasyondur. Kur’an’ı anlamak için mealleri, tefsirleri okumak gerekir, bunu teşvik etmeliyiz elbette. Ama Ku’an ve ezanın Türkçelerini tilavetle okumak ibadet değildir, yanlış; tarihi gerçeklik bunu böyle olduğunu açık bir şekilde ortaya koyar. Anlamsız tartışmaların kimseye faydası yok" ifadelerini kullandı.

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