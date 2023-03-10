Mehmet Barlas'tan olay sözler! "Kucağa oturma" göndermesi bomba

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesini değerlendirdiği yazısında, "Meral Akşener istediği kadar kulağının üzerine yatsın, HDP artık altılı koalisyonun yedinci ortağıdır. HDP masaya oturacak ve tüm isteklerini onlara dayatacaktır" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in büyük bir siyasi hata yaptığını savunan Barlas, "Bu saatten sonra HDP'nin dayatmalarına yaptığı her itirazda eleştirilecek, itibarsızlaştırılacak "oyunbozan" damgası yiyecektir. Onu sosyal medyada linç etmeye hazır yüz binlerce CHP'li trol bekliyor.

Yalnız unuttukları bir şey var. Seçmen artık bilgiye çok kolay ulaşıyor. Türkiye'ye ihanet edeni de görüyor, ülkesi için gecesini gündüzüne katanı da. Masa başında hazırlanmış uyduruk anketler sizi yanıltmasın. Son 15 seçimde yanıldılar. 14 Mayıs'ta yine yanılacaklar" dedi.



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