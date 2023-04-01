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Medya Mehmet Barlas'tan olay "Ahmet Necdet Sezer" çıkışı! Yer yerinden oynayacak
Medya

Mehmet Barlas'tan olay "Ahmet Necdet Sezer" çıkışı! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2023-04-01 12:40:00 -
Mehmet Barlas'tan olay "Ahmet Necdet Sezer" çıkışı! Yer yerinden oynayacak

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etmesine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı adayı olsaydım Ahmet Necdet Sezer'in beni desteklemesini istemezdim" düşüncesini dile getirdi.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etmesine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı adayı olsaydım Ahmet Necdet Sezer'in beni desteklemesini istemezdim" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "7'li koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etmiş. 7 yılık cumhurbaşkanlığı süresince bir kez bile tebessüm ettiğini görmediğimiz Sezer, görüşme sonrasında gazetecilere gülücükler dağıtıyordu. Mutlu bir şekilde, "Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum, kendisine başarılar diliyorum" dedi. Ben cumhurbaşkanı adayı olsaydım Sezer'in beni desteklemesini istemezdim. Hatta yan yana fotoğraf bile vermezdim. Bu ziyaret beni ister istemez 2000 yılına götürdü. Bülent Ecevit'in gördüğü bir rüya üzerine dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Sezer, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Halktan ve halkın değerlerinden kopuktu. İnsanlardan kaçar, hiç ortalarda görünmez, ses tonunu bile kimse bilmezdi." dedi.

 
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