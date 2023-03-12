Mehmet Barlas'tan çok sert sözler: Sokağa bile çıkamayacaklar

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, seçim tarihi olan 14 Mayıs’ın yerliler ile küreselcilerin yarışına sahne olacağını belirtti. Altılı masadaki Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka hiçbir misyonu olmayan partilerin, halkın içinde seçim çalışması yaptıklarında çok büyük tepkilerle karşılaşacaklarını, sokağa çıkamayacak duruma geleceklerini söylemenin çok iddialı bir yorum olmayacağına işaret eden Barlas, özetle şunları kaydetti:

"14 Mayıs seçim tarihi kesinleşti. YSK seçimlere 36 partinin katılacağını açıkladı. İttifaklar da yavaş yavaş şekilleniyor. İyi Parti Lideri Meral Akşener önce masayı devirdi, sonra yeniden masaya oturmaya zorlandı. Artık eski gücü olmadığı gibi ülkücü damarından da eser yok. İyi Parti, HDP'nin koalisyonun yedinci ortağı olmasını kabullenmiş görünüyor.

Ama kaçırdıkları önemli detaylar var. HDP'nin CHP ile nasıl bir pazarlık içerisinde olduğunu bilmiyorlar. Türkiye'nin milli güvenliğini yakından ilgilendiren birçok meselede Kılıçdaroğlu ile anlayış birlikteliğinde oldukları belirtiliyor. Bir de Kılıçdaroğlu'na destek veren Türkiye düşmanı marjinal sol örgütler var. Onlara verilecek tavizler şimdilik masada gündeme bile getirilmiyor.

Şimdi Akşener önderliğindeki İyi Parti büyük bir inandırıcılık sorunu yaşıyor. "Seçilecek aday" olarak görmedikleri Kılıçdaroğlu'nu seçim meydanlarında nasıl destekleyecekler? İyi Parti tabanı, PKK'nın siyasi kanadı HDP ile kol kola giren Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi? Bunlar tam bir muamma.

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Masanın diğer sağ kökenli 4 ayağına gelince... Onların oyları da giderek eriyor. Saadet Partisi içten içe kaynıyor. "Erdoğan düşmanlığı"ndan başka hiçbir misyonu olmayan bu partilerin, halkın içinde seçim çalışması yaptıklarında çok büyük tepkilerle karşılaşacaklarını, sokağa çıkamayacak duruma geleceklerini söylemek çok iddialı bir yorum olmaz. (...)"