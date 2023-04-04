  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Mehmet Barlas'tan çok sert sözler! Bu, bilgisizlik ve riyakârlık
Medya

Mehmet Barlas'tan çok sert sözler! Bu, bilgisizlik ve riyakârlık

Yeniakit Publisher
2023-04-04 14:14:00 -
Mehmet Barlas'tan çok sert sözler! Bu, bilgisizlik ve riyakârlık

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, seccade tartışmasına ilişkin, “Kılıçdaroğlu'na gösterilen bu tepki, bence bir birikim” yorumunu yaptı.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, seccade tartışmasına ilişkin, “Kılıçdaroğlu'na gösterilen bu tepki, bence bir birikim” yorumunu yaptı.

Barlas, yazısında "Uzun zamandır CHP liderinin dindarlığına vurgu yapılıyor, türbeler ziyaret ediliyor, Peygamberimizin soyundan geldiği ve Kuran-ı Kerim'i ezbere okuduğu iddia ediliyordu. Kılıçdaroğlu, dine ve dindarlara uzaklığını hiç gizlemeyen Canan Kaftancıoğlu'nu da yanına alarak davet edildiği tüm dini organizasyonlara katıldı. Hatta o toplantılarda konuşmalar bile yaptı. Kuran'da bir ayet olan "Hak geldi batıl zail oldu" cümlesinin Erbakan'a ait olduğunu zannediyordu. Hz. Ali'nin kitapları olan bir İslam düşünürü olduğunu iddia ediyordu. Necip Fazıl Kısakürek adını ilk kez duymuştu. Toplumun değerlerinden o kadar uzaktı ki her konuşmasında bir pot kırıyordu. Bu bilgisizlik ve riyakârlık zaman zaman insanları rahatsız etse de herkes durumu idare ediyordu" ifadesini kullandı. 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

doğru

Şundan milletvekili bile olmaz

ılık esen rüzgar

Ya hu inanın rezillik bu. Tek kelime ile rezillik. 
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23