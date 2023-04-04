Mehmet Barlas'tan çok sert sözler! Bu, bilgisizlik ve riyakârlık

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, seccade tartışmasına ilişkin, “Kılıçdaroğlu'na gösterilen bu tepki, bence bir birikim” yorumunu yaptı.

Barlas, yazısında "Uzun zamandır CHP liderinin dindarlığına vurgu yapılıyor, türbeler ziyaret ediliyor, Peygamberimizin soyundan geldiği ve Kuran-ı Kerim'i ezbere okuduğu iddia ediliyordu. Kılıçdaroğlu, dine ve dindarlara uzaklığını hiç gizlemeyen Canan Kaftancıoğlu'nu da yanına alarak davet edildiği tüm dini organizasyonlara katıldı. Hatta o toplantılarda konuşmalar bile yaptı. Kuran'da bir ayet olan "Hak geldi batıl zail oldu" cümlesinin Erbakan'a ait olduğunu zannediyordu. Hz. Ali'nin kitapları olan bir İslam düşünürü olduğunu iddia ediyordu. Necip Fazıl Kısakürek adını ilk kez duymuştu. Toplumun değerlerinden o kadar uzaktı ki her konuşmasında bir pot kırıyordu. Bu bilgisizlik ve riyakârlık zaman zaman insanları rahatsız etse de herkes durumu idare ediyordu" ifadesini kullandı.



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