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Medya Mehmet Barlas'tan bomba "Fatih Erbakan" çıkışı
Medya

Mehmet Barlas'tan bomba "Fatih Erbakan" çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-03-25 12:11:00 -
Mehmet Barlas'tan bomba "Fatih Erbakan" çıkışı

Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılarak doğru bir karar verdiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Babası merhum Necmettin Erbakan'ı yakından tanırdım. Erbakan Hoca'nın hayallerini bilirdim. Tümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Erbakan Hoca'nın vaat ettiği, Erdoğan'ın gerçekleştirmediği tek bir konu yok. Bütün bunları bir tarafa koyup Cumhur İttifakı'nın oylarını bölmek için tek başına yoluna devam etmesi zaten beklenemezdi. Aklın yolunu tercih etmesi çok önemliydi" dedi.

Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılarak doğru bir karar verdiğini belirten Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Babası merhum Necmettin Erbakan'ı yakından tanırdım. Erbakan Hoca'nın hayallerini bilirdim. Tümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Erbakan Hoca'nın vaat ettiği, Erdoğan'ın gerçekleştirmediği tek bir konu yok. Bütün bunları bir tarafa koyup Cumhur İttifakı'nın oylarını bölmek için tek başına yoluna devam etmesi zaten beklenemezdi. Aklın yolunu tercih etmesi çok önemliydi" dedi. 

Barlas, şunları kaydetti:

"Dün Cumhur İttifakı cephesinde baş döndürücü bir trafik yaşandı. Önce Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı. Daha sonra HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçime AK Parti listelerinden gireceklerini bir basın toplantısıyla ilan etti.

Bildiğiniz gibi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan üç gün önce yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı olacağını ve seçimlere tek başlarına gireceklerini ifade etmişti.
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Fatih Erbakan'ın bu açıklaması, muhafazakâr camia tabanında çok taraftar bulmadı. Nitekim Fatih Erbakan şu ana kadar 53 bin imzada kaldı. Pazartesiye kadar 100 bin imza toplayabilir miydi bilmiyorum. Ama üçüncü günün sonunda bunun sadece yarısına ulaşmalarını tabanın bir işareti olarak görmüş olabilirler.

FATİH ERBAKAN DOĞRU KARAR VERDİ

Bence Fatih Erbakan doğru bir karar verdi. Babası merhum Necmettin Erbakan'ı yakından tanırdım. Erbakan Hoca'nın hayallerini bilirdim. Tümünü Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. Erbakan Hoca'nın vaat ettiği, Erdoğan'ın gerçekleştirmediği tek bir konu yok. Bütün bunları bir tarafa koyup Cumhur İttifakı'nın oylarını bölmek için tek başına yoluna devam etmesi zaten beklenemezdi. Aklın yolunu tercih etmesi çok önemliydi.

AK Parti, MHP, BBP ve YRP ortak bir protokolle dün YSK'ya başvurdu. Şimdi önümüzde zorlu bir 50 gün var. Her gün yeni bir müjde, açılış ve temel atmayla halkın karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 Mayıs'a giden süreci çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum.

Sipariş anketler kimseyi yanıltmasın. Sosyal medyadaki kara propaganda, geniş seçmen kitlelerini asla temsil etmiyor. Halkına tepeden bakan marjinal çevrelerin seslerinin çok yüksek çıkmasının da toplumda bir karşılığı yok. 21 yıldır bunları yaşıyoruz.

15 Mayıs'ta 7'li koalisyon masasının Türk siyasetinden tasfiye edildiği bir sabaha uyanacağız."

 

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Yorumlar

Müşteba Güneş

Devlet,bütün insanlarının sorunlarını aynı zamanda, aynı ölçüde,hakça yapmalıdır. Son emekli aylığı artışında bir kesim memnun edilirken diğer kesim kızdırılmıştır. Devlete 1 krş.luk menfaati olmayan adama verilen para, yıllarca devletin hizmetkarı olarak görev yapmış emeklilere neden verilmez. Devletin memuru sırf aylık almak için uğraşırken serbest çalışan evini ocağını almış, yatı katı olmuş, bu arada sigortasını ödemişse, devletin çalıştırdığı adamı emeklilikte ötelemesi hakkani değildir. Çünki devlet memuru sadece geçimini sağlayabilmiştir. Seçim için demiyorum ancak bu tür adaletsizlikler vebale girer haberiniz olsun.
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