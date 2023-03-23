Mehmet Barlas'tan bomba "Erdoğan" çıkışı! Böyle duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, HDP'nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararını değerlendirdiği yazısında, "Artık hiç kimse lafı evirip çevirmeye çalışmasın. Artık Kandil'in resmi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda Kürt sorunu çözümünde önemli adımlar atıldığını kaydeden Barlas "Devlet televizyonu 24 saat Kürtçe yayın yapıyor. İktidara geldiği günden bu yana "Kürt sorunu benim sorunumdur" diyen Tayyip Erdoğan gibi bir liderden bahsediyoruz. AK Parti kadar Kürt sorunuyla yüzleşme cesareti gösterebilen başka bir iktidar gelmemiştir. Nereden bakarsanız bakın Kürtlerin gerçek dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır" dedi.



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