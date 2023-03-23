  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Mehmet Barlas'tan bomba "Erdoğan" çıkışı! Böyle duyurdu
Medya

Mehmet Barlas'tan bomba "Erdoğan" çıkışı! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-03-23 10:05:00 -
Mehmet Barlas'tan bomba "Erdoğan" çıkışı! Böyle duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, HDP'nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararını değerlendirdiği yazısında, "Artık hiç kimse lafı evirip çevirmeye çalışmasın. Artık Kandil'in resmi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, HDP'nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın aday çıkarmama kararını değerlendirdiği yazısında, "Artık hiç kimse lafı evirip çevirmeye çalışmasın. Artık Kandil'in resmi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda Kürt sorunu çözümünde önemli adımlar atıldığını kaydeden Barlas "Devlet televizyonu 24 saat Kürtçe yayın yapıyor. İktidara geldiği günden bu yana "Kürt sorunu benim sorunumdur" diyen Tayyip Erdoğan gibi bir liderden bahsediyoruz. AK Parti kadar Kürt sorunuyla yüzleşme cesareti gösterebilen başka bir iktidar gelmemiştir. Nereden bakarsanız bakın Kürtlerin gerçek dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır" dedi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23