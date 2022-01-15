Mehmet Barlas'tan bomba "dolar" yazısı! Tarih verdi

Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaretin Türkiye'ye döviz açısından ufuklar açacağını belirterek, "BAE Emiri'nin bundan evvelki ziyaretinde 16 milyar dolar yatırım programıyla gelmesi, şubattaki ziyareti hayal ufkundaki rakamlara bağlıyor" dedi. Barlas, önümüzdeki yılın zenginliklerle ve olumlu açılımlarla geçeceğine kesin gözüyle bakıldığına da dikkat çekti. İşte o yazı:

"Piyasa, bilinçaltında şubat ayına kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaret, sanki Türkiye'ye döviz açısından ufuklar açacak.

BAE Emiri'nin bundan evvelki ziyaretinde 16 milyar dolar yatırım programıyla gelmesi, şubattaki ziyareti hayal ufkundaki rakamlara bağlıyor.

Bilmiyorum bu gerçek olur mu?

Aynı beklentilerin Suudi Arabistan için de söz konusu olduğu biliniyor.

Bu ülkelerle ilişkiler bozulduğu zaman akla gelmeyen kötülükler de devreye giriyor.

Mesela, bir kanun kaçağının Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındıktan sonra Türkiye'nin gündemine manevi el bombaları atması, hepimizi şaşırtmıştı.

Aynı şekilde Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Arabistan veliahtının Türkiye'yi karşısına alan politikalar izlemesi de dikkatleri çekmişti.

(...) Önümüzdeki yılın zenginliklerle ve olumlu açılımlarla geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor."