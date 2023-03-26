Mehmet Barlas'ı çileden çıkaran gelişme

FETÖ'cülerin attığı bir iftira olan "Tayyip Erdoğan'ın diploması yok" yalanının Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nün açıklamasıyla son bulduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "FETÖ'cüler zaten bunun yalan olduğunu biliyor ama temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlardı. Merak ettiğim şey ise buna inanan içimizdeki eğitimli cahiller hiç utanmıyorlar mı acaba?" diye sordu.

Barlas, şunları kaydetti:

"(...) Kaçak FETÖ'cüleri ve burada ona inanan Beyaz Türkleri çok üzecek bir gelişme yaşandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Tayyip Erdoğan'ın diploması ve öğrenciliğine dair tüm belgeleri açıkladı.

Bilindiği gibi FETÖ'cülerin attığı bir iftira olan "Tayyip Erdoğan'ın diploması yok" yalanı, ne kadar Türkiye düşmanı varsa ağızlarında sakız olmuştu.

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Hocalarının, sınıf arkadaşlarının, velhasıl herkesin açıklama yapmasına ve Erdoğan'ın yedek subaylık yaparken çekilen fotoğraflarının yayınlanmış olmasına rağmen nefret odakları bu yalanı sürdürmeye devam etti.

Şimdi bu iftirayı atanlar bir kez daha bozguna uğradı. FETÖ'cüler zaten bunun yalan olduğunu biliyor ama temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlardı.

Merak ettiğim şey ise buna inanan içimizdeki eğitimli cahiller hiç utanmıyorlar mı acaba?"