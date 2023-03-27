Mehmet Barlas, "O gelişme çıldırtmaya yetiyor" deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunda Muharrem İnce'nin 100 bin imzayı tamamladığını belirterek "Bu yarış içerisinde son günlerde en çok tartışılan isim olan Muharrem İnce'nin iki büyük iddiası var. Memleket Partisi olarak ana muhalefet partisi olmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçmek. Bu iddia gerçeğe dönüşür mü bilemem. Ama İnce'nin bu iddiası CHP'lileri ve CHP'nin sözcülüğünü üstlenmiş isimleri çıldırtmaya yetiyor" dedi.

CHP'ye meyilli Z kuşağının oyları ile ulusalcı oyların İnce'ye gittiğini savunan Barlas, "Peki Muharrem İnce hareketi Türk siyasetinde kalıcı olabilir mi? Bilindiği gibi CHP'de kurucu unsurlar tasfiye edilerek marjinal sol örgütlerin kontrolündeki bir yapıya dönüştü. Şimdi Atatürkçü ve Ulusalcı kesimin bir partisi yok. Eğer iyi bir kadro kurabilirse bu parti neden Memleket Partisi olmasın?" ifadelerini kullandı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO