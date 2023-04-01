Mehmet Barlas çok sert çıktı: Bu bir siyasi fırsatçılıktır

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın kurşunlanmasının ardından parti lideri Meral Akşener’in bina önünde yaptığı açıklamada saldırıdan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutarak, seçim çağrısı yapmasını eleştirdi.

Barlas, yazısında şunları kaydetti:

"Neresinden bakarsanız bakın başından itibaren çok dikkatli değerlendirilmesi gereken bir olaydı bu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peki Meral Akşener gibi bir siyasetçinin bu konuda daha itidalli olması gerekmez miydi? Elbette gerekirdi. Ama İyi Parti il binasındaki kurşun deliklerinin önünde basın açıklaması yaparak "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçeceğiz, İyi Parti'yi birinci parti yapacağız" demekte bir mahzur görmedi.

Arkasında kimin olduğunu bilmeden bu olayı bir siyasi malzeme haline getirdi ve üzerine bir de seçim konuşması yaptı. Dahası, bir tweet attı ve saldırıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu.

Akşener'in bu tavrı bana hiç samimi gelmedi. Mahkeme kararının ardından İmamoğlu'na geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdiğinde gülücüklü bir sarılma fotoğrafı vardı ya, aynı onun gibi.

Bu çok amatörce yapılmış bir siyasi fırsatçılıktır. Türkiye, her seçim öncesinde mağdur yaratmayı amaçlayan bu tür tiyatrolardan çok sıkıldı. Kusura bakmayın ama artık kimse bu tür siyasi operasyonları yutmuyor."