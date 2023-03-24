Mehmet Barlas, "Bu çok önemli" deyip paylaştı! Tam 15 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılacağının müjdesini verdiğini hatırlatan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Küresel enflasyon canavarının bütün dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde emekli maaşlarına yapılan her iyileştirme çok önemli" dedi. Barlas, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarılacağı müjdesini verdi. Türkiye'deki 15 milyon emeklinin yarısından fazlasını ilgilendiren bir haberdi bu. Küresel enflasyon canavarının bütün dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde emekli maaşlarına yapılan her iyileştirme çok önemli. Kandil destekli 7'li Masa kendi sorunlarıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan depremin yaralarını sarmaya, diğer yandan da sabit gelirli vatandaşların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor. Muhalefet ise topluma "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" gibi kimsenin anlamadığı bir siyasi sistem dışında hiçbir şey vaat etmiyor."



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