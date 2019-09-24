Mehmet Baransu duruşmaya katılmak istemedi

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Taraf Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlana "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında açılan davaya devam edildi. Baransu, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılmak istemediğine ilişkin dilekçe yolladı. Duruşma savcısı, suçun basın yoluyla işlendiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Duruşma 24 Ekim’e ertelendi

Baransu’nun avukatı, müvekkilinin beyanının alınabilmesi için süre talebinde bulundu. Süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıklar Baransu ve Çoban'a duruşma zaptının tebliğe edilmesine ve bir sonraki celseye katılmalarının ihtar edilmesine karar vererek duruşmayı 24 Ekim’e erteledi.

İddianame de hapis cezası isteniyor

İddianamede, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Çoban ve Baransu'nun, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ile bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilerek, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.