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Gündem Mehmet Aypek koruması tarafından öldürüldü
Gündem

Mehmet Aypek koruması tarafından öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-04-26 06:55:00 -
Mehmet Aypek koruması tarafından öldürüldü

Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek, uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G.'nin öldürdüğü öğrenilirken, katil zanlısı yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir iş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş merkezine gelen Halil G, 73 yaşındaki Mehmet Aypek'i tabancayla ateş açarak yaraladı.

Olay yerine yakın olan ve silah seslerini duyan Yunus ekipleri, Aypek'in koruması ve şoförü olan Halil G'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak 100. Yıl Hastanesi'ne kaldırılan Aypek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
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