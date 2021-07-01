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Gündem Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk Mehmet teslim mi oldu?
Gündem

Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk Mehmet teslim mi oldu?

Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi mi? Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Peki, Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi mi? Mehmet Aydın hangi ülkede?

Yeniakit Publisher
2021-07-01 09:02:00 - 2021-07-01 10:02:26
Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk Mehmet teslim mi oldu?

Kurduğu Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandıran ve Türkiye'den kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın açıklama yaptı. Peki, Mehmet Aydın yakalandı mı?

Mehmet Aydın yakalandı mı? Tosuncuk Mehmet teslim mi oldu?

 Mehmet Aydın avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla Sözcü'ye bir video gönderdi. Sözcü'nün yayımladığı videoda Mehmet Aydın'ın teslim olacağını açıkladığı dikkat çekti.

Mehmet Aydın, "Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" dedi.

Bu açıklamanın ardından Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim oldu. 

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Biyografi

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