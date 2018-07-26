Mehmet Aslan'dan komik Akşener analizi

İYİ Parti'den girdiği seçimlerde vekil seçilemeyen Mehmet Aslan, Meral Akşener'in oyunun yanlış hesaplandığını söyledi.

24 Haziran'daki seçimlere İYİ Parti listesinden katılan Mehmet Aslan, Milletvekili seçilemedi. Habertürk'teki Gerçek Fikri Ne? programına katılan Aslan, Meral Akşener'in oyunu 'yüzde 17 buçuk' olarak yorumladı.

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Meral Akşener'in oyunu yüzde 7,5 olarak görenlerin hata yaptığını söyleyen Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu, "İYİ Parti'nin oyu da Akşener'in oyudur. Yani Meral Akşener'in oyu yüzde 17 buçuktur" ifadelerini kullandı. 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, yüzde 7,3 oy alırken, İYİ Parti ise yüzde 10 oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,6 ile Başkan seçilirken, partisi AK Parti ise 42,6 oy aldı.