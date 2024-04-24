Mehmet Ali Yılmaz'ın ölümüne ilişkin ailesinden açıklama
Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yılmaz'ın ailesinden açıklama geldi.
Yılmaz'ın ailesince yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik."
Yılmaz'ın cenazesinin 26 Nisan Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği aktarılan açıklamada, "Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun." denildi.