Mehmet Ali Şahin'in yeni görevi belli oldu

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, tüzüğün 44'üncü maddesi ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereğince, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini açıkladı.

Ataş, salonda yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.

Ataş, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nde, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.

'AK PARTİ HEP ÜLKESİNİN VE MİLLETİNİN DERTLERİNİ DERT EDİNMİŞTİR'



Kongrede konuşan Ataş, olağan kongrenin ülke, millet ve AK Parti için hayırlara vesile olmasını diledi, partilileri selamladı.

Her siyasi hareketin, liderinin karakteriyle şekillenip güçlendiğini, AK Parti'nin de liderinin adanmışlığı, cesareti ve kararlılığından güç alarak bugünlere geldiğini vurgulayan Ataş, şöyle konuştu:

"AK Parti, kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bugüne hep ülkesinin ve milletinin dertlerini kendisine dert edinmiş, dinamik ve gelişmiş teşkilatlanmasıyla ihtiyaç duyulan her alanda 'Ben varım.' demiştir. 'Aşılamaz', 'çözülemez', 'yapılamaz' denilen bütün sorunlar, Allah'ın yardımı, liderimizin vizyonu ve kararlılığı, milletimizin desteği ve duası, teşkilatlarımızın üstün gayreti ve fedakarlılığıyla kısa sürede çözülmüş ve çözülmeye devam etmektedir."

Ataş, AK Parti teşkilatları dünya çapında projelerin, değişim ve dönüşümün öncüsü olduğunu belirterek, "Bugüne kadar geçirdiğimiz bütün seçimlerde millete gerçekleri anlatma hususunda teşkilatlarımız hep öncü olmuş, her defasında milletinin desteğini alarak ülkesinin kalkınmasında ve demokratikleşme mücadelesinde ön saflarda yer almıştır." ifadesini kullandı.

Kongrelerin, "bir bayram, kucaklaşma günü" olduğuna işaret eden Ataş, şunları kaydetti:

"Alışılmışın dışında, çok yoğun bir gündem yaşamamıza rağmen her türlü zorluk ve sıkıntıda bizleri yalnız bırakmayan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yılmayan, yorulmayan, partimizin, milletimizin, ülkemizin bekası için her daim bütün varlığını ortaya koyan, verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirmeye çalışan bütün teşkilatlarımıza, dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim kongrelerimiz sadece bir siyasi parti kongresi değil, aynı zamanda teşkilatlarımız için bir bayram, kucaklaşma günüdür. Davamıza olan sadakatimizi, mazlumlara olan sorumluluğumuzu en yüksek şekilde dünyaya haykırmadır. Milletimizin duası ve desteğiyle liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önümüzde olduğu sürece bu ülkenin sırtı yere gelmeyecektir."

'BU BAŞARIYI AZİZ MİLLETİMİZE, SAMİMİ DESTEKLERİNE BORÇLUYUZ'

Divan Başkanlığına seçilen eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 17 yıldır iktidarda olduğunu anımsattı.

AK Parti'nin bu başarısının örneğine çok partili siyasi hayatta rastlanmadığını belirten Şahin, "Dünyada başka bir örneği var mı bilmiyorum, varsa bile çok azdır. Bunu aziz milletimize, samimi desteklerine borçluyuz. Bu başarıyı kararlı duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza borçluyuz. 'Ben milletin gücünün üstünde başka bir güç tanımadım bu zamana kadar.' diyen o demokratik duruşuna borçluyuz." dedi.

'TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNİN KİMSEYE ZARARI YOK'

AK Parti'nin, 17 yılllık iktidarı döneminde birçok engellerin önlerine çıktığını anlatan Şahin, "Darbe girişimleri oldu ama bütün bunları aziz milletimizin çelik gibi güçlü iradesiyle durdurduk, güçlü iradesine çarptı." dedi.

Türkiye'nin AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Daha hızlı koşalım, sorunlarımızı daha çabuk çözelim diye yeni bir sisteme geçtik. Bu ortaya konan emek, Cumhuriyetimiz kurulurken ortaya koyulan emektir, yani çağdaş uygarlık seviyesini yakalama hedefidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye daha hızlı koşsun ve sorunlarını daha hızlı çözsün diye milletimizin iradesiyle hayata geçti. Türkiye'nin güçlenmesinden, büyümesinden korkanlar ve endişelenenler var. Türkiye'nin büyümesinin, daha da gelişmesinin, dünyada fazla söz sahibi olmasının kimseye zararı yok, faydası var. Sadece Türk halkına değil, insanlığa ve dünya barışına faydası var. Türkiye'nin güçlenmesi daha da büyümesi dünyada ve bölgemizde daha fazla söz sahibi olması dünya barışına ciddi katkılar sağlayacaktır. Şu anda dünyada öyle küresel bir mesele var ki Twitter kabadayıları üretiyor. Bu düzen böyle gitmez. İnanıyorum ki bu kongremiz bir dönüm noktası olacaktır."

Şahin, AK Parti 3. Olağan Büyük Kongresi'nin başarılı, sonuçlarının da hayırlı olmasını diledi.