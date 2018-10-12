Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi açıldı

Meram’da bir taraftan tarihi, doğal ve kültürel zenginlikler korunurken diğer taraftan peş peşe modern tesisler kazandırılıyor. Bu kapsamda son iki hafta içinde Havzan Sosyal Tesisi ve Millet Kıraathanesi gibi önemli yatırımlar Meram’a kazandırılırken son olarak Yenice Mahallesinde yapımı tamamlanan Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı açılış programına, Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka, MÜSİAD üyeleri, Meram Belediye Meclis Üyeleri, STK Üyeleri, merkeze adını veren Mehmet Ali Özbuğday’ın annesi, babası ve eşi ile tesisin kütüphanesine ismi verilen şehit Şükrü Çakar’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program, İstiklal Marşı, Saygı Duruşu ile Mehmet Ali Özbuğday’ın hayatının anlatıldığı ve yine hafız olan Mehmet Ali Özbuğday’ın kendisinin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetinin yer aldığı videoların izlenmesi ile başladı.

BAŞKAN TORU, “ÖMRÜMÜZÜ HİZMET YOLUNDA HARCAMAKTAN ŞEREF DUYDUK”

Konuşmasında hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, şehrin müstesna insanlarından birisi olan merhum Mehmet Ali Özbuğday ismini, böylesine önemli bir merkeze vermekle sevinirken, merhumu, ömrünün en verimli çağında kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi. Özbuğday’ın, memleket sevdalısı bir isim olduğunu hatırlatan Başkan Fatma Toru, “Bizler; halka hizmet için bu davaya baş koyarken, ömrümüzü bu yolda harcamaktan hep şeref duyduk. Sizlere hizmet ederken önümüze çıkan engelleri yine sizlerle birlikte aştık. Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe, hep birlikte başaramayacağımız hiçbir şey yoktur” diye konuştu.

“GENÇLERE SAHİP ÇIKARAK, GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Ülkemizin bekası için, aile yapısının korunarak ve güçlendirilerek, gençlerimizin eğitimli ve kültürlü yetişmesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Toru, “ Klasik anlamdaki belediyecilik hizmetleri kadar sosyal ve kültürel belediyeciliğe önem vermemizin nedeni de budur. Kültürel değerlerini yitirmiş, geçmişini bilmeyen dolayısıyla geleceğe de hazırlanamayan bir gençliğe, ülkeyi nasıl emanet edebiliriz ki? Eğer bekanızı devam ettirmek istiyorsanız mutlaka gençlerinize sahip çıkarak her alanda tam donanımlı yetiştirmeniz gerekmektedir. Meram Belediyesi olarak bu anlayışın ışığında çalışmayı ve projeler üretmeyi kendimize rehber edindik” dedi.

BAŞKAN TORU; “MERAM’A, MERAMLIYA HİZMET ETMENİN ONURUYLA DOLUYUM”

Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nin; eğitim, kültür ve sanat faaliyetleriyle sadece Meram’ın değil; tüm Konya’nın parlayan yıldızı olacağını ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Gençlik Meclisinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bünyesinde bulunan Bilardo Federasyonunun da faaliyetini burada sürdüreceğini belirtti. Bünyesinde bulunan kütüphane ve dersliklerin de öğrencilerin hizmetinde olacağını söyleyen Toru, “Şehrin Tasarım Atölyesi yanında geleneksel el sanatları çalışmaları da merkezimizde yer alacaktır. Gençlerimize yönelik olarak yapılacak olan her türlü kültürel ve eğitim seminerleri için de salonlarımız daima açık olacaktır” şeklinde konuştu. Beş yıla yakın bir süredir Meram’a ve Meram halkına hizmet etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Fatma Toru, sözlerini şöyle sürdürdü; “Sizlerden emaneti almadan önce ne söz vermişsek tamamlamanın gayretindeyiz. Birçok projemiz tamamlanırken bazı projeler ise tamamlanmak üzeredir. Sizlerden gelen talepleri de karşılamak için Belediyemizin tüm imkânlarını seferber ettik. Gecemiz, gündüzümüz hep Meram oldu. Allah’a şükürler olsun; Meram’a, Meramlıya hizmet etmenin onuruyla doluyum. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız.”

“GENÇLERİN KENDİNE DUYDUĞU ÖZGÜVEN, YARINLARIMIZIN GARANTİSİ”

Fatma Toru’dan sonra kürsüye gelen Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise ülke olarak en büyük değerimizin ve sermayemizin gençliğimiz olduğunu hatırlattı. Bu değerin en güzel şekilde işlenmesi, yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilimsel, kültürel, sanatsal yönden geliştirilmesinin partilerinin en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirten Dolular, açılan tesisi bu yönde atılmış değerli bir adım olarak nitelendirdi. Meram Belediyesinin bu yönde önemli yatırımları olduğunu kaydeden Dolular, bu genelde tüm yatırımlar özelde de bu Gençlik Merkezinin ismiyle müsemma olarak inançlı, millet sevdalısı, fedakar gençler yetiştireceğinin altını çizdi. Bu özel ve güzel tesisi kazandıran Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve ekibine teşekkür ederek sözlerine başlayan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, kendisinin yıllarca Mehmet Ali Özbuğday ile omuz omuza çalıştığını anımsattı. Gençlerin kendine duyduğu özgüvenin geleceğimizin huzur ve güven içinde olacağının işareti olduğunu belirten Okka, gençleri ve geleceği planlayan her projeye gönülden destek verdiklerini ifade etti. Meram Kaymakamı Resul Çelik ise konuşmasında, gençliğin önünü açmak ve onların geleceği adına imkanlar sunmak adına hayata geçirilen bu tesisin onları hayata hazırlayacağını, özgüven kazandıracağını ve kötü alışkanlıklardan koruyacağının altını çizdi.

BÜYÜK VEFA ÖRNEĞİ GÖSTEREN BAŞKAN TORU’YA TEŞEKKÜR EDİYORUM

İnsanın hayatta iyi eserler bırakması için çok uzun süre yaşamasının gerekmediğine dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mehmet Ali Özbuğday’ın hayatının ve bu kısa hayatına sığdırdığı başarıların bunun kanıtı olduğunu söyledi. Siyasetin vefa olduğunu ifade eden Altay konuşmasını şöyle sürdürdü “Böyle değerli bir tesise böyle değerli birinin ismini vererek vefa örneği gösteren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz her dönem saldırı altında. Bu saldırılara karşı tek sermayemizde çocuklarımız, gençlerimiz. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek bu mücadeleyi kazanma şansımız o kadar artıyor. Onların iyi yetişmeleri için bu ve buna benzer yatırımlar iyi bir fırsattır”

HASAN ANGI KONUŞMASIYLA HEM DUYGULANDI HEM DUYGULANDIRDI

Konuşmasında oldukça duygulanan ve dinleyenleri duygulandıran Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Gençlik Merkezi’nin geleceğimiz adına önemli bir yatırım olduğunu belirtti. “Bu tesisten nice Mehmet Ali Özbuğdaylar yetişecektir” diyen Angı konuşmasına şöyle devam etti; “Böylesine önemli bir vefa örneği gösteren Başkan Fatma Toru’ya teşekkür etmek istiyorum. Gençliğimiz bu güzel imkanları kullanarak yetişecek. Onların iyi yetişmesi bugün için yapılabilecek en iyi yatırımdır. Türkiye yüzyıllardır yürüdüğü bu yolda nice mücadeleler verdi. İşte insan olmanın ve yeni bir medeniyet inşa ve ihya etmenin maalesef bedelleri oluyor. Biz o bedelleri ödeye ödeye geldik bugünlere. Ama biliyoruz ki hepsi birer imtihan ve imtihanımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

MİSAFİRLER TESİSE HAYRAN KALDI!

Konuşmaların ardından Mehmet Ali Özbuğday’ın annesi Hatice Özbuğday, babası Muammer Özbuğday ve eşi Şeyma Özbuğday ile tesisin kütüphanesine ismi verilen Bitlis’te şehit düşen Şükrü Çakar’ın ailesine plaket verildi. Konya eski Müftüsü ve Mehmet Ali Özbuğday’ın amcası Şükrü Özbuğday’ın yaptığı duanın ardından gerçekleştirilen açılıştan sonra misafirler tesisi gezdiler.