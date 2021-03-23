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Gündem Mehmet Ali Erbil'in seküler dostları bu mesajdan hoşlanmayacak! Hastaneden seslendi
Gündem

Mehmet Ali Erbil'in seküler dostları bu mesajdan hoşlanmayacak! Hastaneden seslendi

Uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi sırasında canlı yayın yapan Erbil, seküler dostlarının hoşlanmayacağı ifadeler kullandı. Erbil, Türkiye'deki sağlık sistemini överek dünyanın hiçbir yerinde böyle hizmet olmadığından bahsetti. Bir ABD ziyaretinde başından geçenleri anlatan Mehmet Ali Erbil, atak geçirdiği için acile gittiğinde hiçbir şekilde hizmet alamadığını, yurt dışında sağlık sisteminin çökmüş olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 18:03:00 -

Mehmet Ali Erbil, uzun senelerdir mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının rutin tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi sırasında canlı yayın yapan Erbil, takipçilerinin sorularını cevapladı.

Türkiye'deki sağlık sistemini öven ve dünyanın hiçbir yerinde böyle hizmetin olmadığını söyleyen Erbil, seküler dostlarını rahatsız edecek konuşmasında bir ABD ziyaretinde başına gelenleri anlattı.

ABD'de atak geçirdiğini söyleyen Erbil, hiçbir şekilde hastanelerinden hizmet alamadığını yurt dışında sağlık sisteminin çökmüş olduğunu bildirdi.

Erbil, "Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar. Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim." dedi.

"Amerika'dan iyiyiz"

Mehmet Ali Erbil, "Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan abla diyorum." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Eyüp

Ayvayı yedin. Artık adın solak çolak ve hiçbir şeye yaramayanlar tarafından saray yalakası oldun gitti. Herşeyi söyle ama doğruları söyleme.
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Polat

Maslak acıbadem hastanesinde tedavi oluyor. Ben kapısından bile geçemem. Amerika'da aldığı hizmeti herkes aynı şekilde alıyor.. tamam bizim devlet hastanelerimiz de müdahale konusunda çoğu ülkelerden çok çok iyi durumda. Özellikle de İngiltere.. ama Mehmet Ali Erbil'in aldığı hizmeti genellemeniz doğru değil zira o kadar da değil.
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